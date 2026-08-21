Haberler

Fenerbahçe Konyaspor'u Ağırlıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak müsabakayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında konuk ettiği Olimpik Lyon ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, Konyaspor'u mağlup ederek deplasmandaki rövanş öncesinde moral bulmayı hedefliyor.

3 eksik

Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde, Mert Günok ve Çağlar Söyüncü, müsabakada takımını yalnız bırakacak.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar

Bu nasıl gelenek? Düğün sonrası gelini gerdeğe hazırladılar
Suriye’de dengeleri değiştirecek gelişme! SDG’nin Şam’a entegrasyonu tamamlandı

Suriye’de tarihi gelişme! Tüm dengeler altüst
Dursun Özbek en sonunda patladı: Bıktım

"Ben bundan bıktım" diyerek patladı
Rus yüzücü hayatını kaybetmişti: Boğaziçi yüzme yarışında yeni güvenlik önlemleri

Rus yüzücünün ölümünden sonra dev yarışmada yeni güvenlik tedbirleri
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 kişi hayatını kaybetti

Arkadaşları tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti
Müteahhit kendi yaptığı binayı 'Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak

Yaptığı binayı "Bu vebali taşımam” diyerek ihbar etti! Hepsi yıkılacak
Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor

Süper Lig'de topa vuramıyordu, yeni takımında şov yapıyor