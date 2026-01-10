Mert Müldür: "Kupayı sonuna kadar hak ettik"

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray' karşı kazandıkları Turkcell Süper Kupa finali sonrası, "Kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir oyunla 2-0 galibiyet. İnşallah sezon sonunda böyle bir kupayla ayrılırız" dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından kupaya uzanan sarı-lacivertlilerde Mert Müldür, kupa töreninin ardından basın mensuplarına duygularını paylaştı. Taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan 26 yaşındaki futbolcu, "Bu yağmurlu havada saha dışında bize yardımcı oldular, 90 dakika boyunca destek oldular. Çok mutluyuz. Kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir oyunla 2-0 galibiyet. İnşallah sezon sonunda böyle bir kupayla ayrılırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL