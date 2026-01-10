Haberler

Mert Müldür: "Kupayı sonuna kadar hak ettik"

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kazandıkları Turkcell Süper Kupa finali sonrası mutluluğunu paylaştı. Müldür, sezon sonunda da benzer başarılar elde etmeyi umduklarını belirtti.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür, Galatasaray' karşı kazandıkları Turkcell Süper Kupa finali sonrası, "Kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir oyunla 2-0 galibiyet. İnşallah sezon sonunda böyle bir kupayla ayrılırız" dedi.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaştığı Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından kupaya uzanan sarı-lacivertlilerde Mert Müldür, kupa töreninin ardından basın mensuplarına duygularını paylaştı. Taraftarlara teşekkür ederek sözlerine başlayan 26 yaşındaki futbolcu, "Bu yağmurlu havada saha dışında bize yardımcı oldular, 90 dakika boyunca destek oldular. Çok mutluyuz. Kupayı sonuna kadar hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çok iyi bir oyunla 2-0 galibiyet. İnşallah sezon sonunda böyle bir kupayla ayrılırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com

