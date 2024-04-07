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Fenerbahçe, Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gitti

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Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi.

U19 TAKIMI TAM KADRO ŞANLIURFA'DA

Fenerbahçe U19 takımı, Giresunspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde Başkan Ali Koç ve yöneticiler tam kadro yer aldı.

A TAKIM ANTRENÖTLERİ DE GİTTİ

Öte yandan Fenerbahçe'ye özel korumalar eşlik ederken, DHA'nın haberine göre kafilede U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı bu akşam 21:30'da başlayacak.

Haberler.com / Aslan Aslan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Galatasaray Fenerbahçe Süper Kupa Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Veysel null:

Fenerbahçe Avrupa kupası öncesi süper kupa maçının ertelenmesi için ağlarken Olympiakos erkek gibi çıkmış maç oynuyor bugün. aynı gün yani düşünün.

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ferhat göçer:

Normalde yazın oynanması gereken kupa maçını, rakip takımın transferleri gelmediği ve form tutmadığı için erteleyip, rakip takımın tek kulvarda, Fenerbahçe'nin iki kulvarda mücadele ettiği dönemde oynatmak ve ertelendiği taktirde hem TFF'nin hem de rakip takımın bi kaybının olmayacağı bilindiği halde bu maçın ertelenmemesinin amacı net olarak Fenerbahçe'yi şampiyonluk yarışında ve Avrupa mücadelesinde yıpratmaktır. Tıpkı Trabzon maçında yapıldığı gibi. Korku meselesine gelince Fenerbahçe'nin tarihinde en çok yendiği ve en çok gol attığı takımdan korkması iddiası komiktir. Şampiyonlukların sahada kazanılmadığını ispat eden rakibe karşı, saha dışında da farklı tedbirler alınamadığı için iş buralara gelmiştir..!

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