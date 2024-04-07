Fenerbahçe, Süper Kupa maçı için U19 takımıyla Şanlıurfa'ya gitti

Fenerbahçe yönetimi ve U19 takımı, Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi.

U19 TAKIMI TAM KADRO ŞANLIURFA'DA

Fenerbahçe U19 takımı, Giresunspor'u 4-1 mağlup ettiği maçın ardından Süper Kupa maçı için Şanlıurfa'ya gitti. Fenerbahçe kafilesinde Başkan Ali Koç ve yöneticiler tam kadro yer aldı.

A TAKIM ANTRENÖTLERİ DE GİTTİ

Öte yandan Fenerbahçe'ye özel korumalar eşlik ederken, DHA'nın haberine göre kafilede U19 takımından 11 futbolcunun yer aldığı gözlemlendi. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçı bu akşam 21:30'da başlayacak.