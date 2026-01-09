Fenerbahçe'de hedef 11 yıl sonra Süper Kupa'yı kazanmak

Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, derbiyi kazanarak 11 yıl sonra bu kupayı müzesine götürmek istiyor.

Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı karar doğrultusunda ilk kez dört takımla oynanan Süper Kupa'da sarı-lacivertliler, yarı finalde Samsunspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, sahadan galibiyetle ayrılması halinde 2014 yılından sonra ilk kez bu organizasyonda kupaya uzanacak.

Fenerbahçe Süper Kupa'yı 3 kez kazandı

2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanmaya başlayan organizasyonda Fenerbahçe, 3 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Sarı-lacivertliler daha önce 2007, 2009 ve 2014 yıllarında bu kupayı kazandı.

Kanarya, ezeli rakibiyle bugüne kadar 4 kez Süper Kupa'da karşılaşırken 3'ünde sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-lacivertliler, bu kupada rakibine karşı tek galibiyetini ise 25 Ağustos 2014'te aldı.

Tedesco'nun 4. derbisi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Galatasaray maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerin başında 4. derbisine çıkacak. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Galatasaray'a 1'er kez rakip olan Tedesco, siyah-beyazlılara karşı 3-2'lik üstünlük elde ederken, sarı-kırmızılılarla 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Beşiktaş derbisinde ise 2-1'lik mağlubiyet yaşadı.

Gol umudu Jhon Duran

Sarı-lacivertlilerin hücumda en önemli silahı Jhon Duran olacak. Kolombiyalı futbolcu, Süper Lig'de ilk yarının son maçı olan Eyüpspor ile Süper Kupa yarı finali olmak üzere son 2 karşılaşmada da fileleri havalandırdı. Bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Duran, takımı adına tüm kulvarlarda 5 gol kaydetti. Forvet oyuncularının eksikliği nedeniyle teknik heyetin en uçta Jhon Duran'a görev vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertlilerde eksikler

Fenerbahçe, 2026 yılındaki ilk resmi müsabaka olan Samsunspor maçına sakat ve milli takımlarında olan futbolculardan yoksun çıkarken bu durum derbide de yaşanacak. Yousef En-Nesyri ve Dorgeles Nene, Afrika Uluslar Kupası'nda ülkeleriyle çeyrek final müsabakalarına çıkacak. Archie Brown, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Talisca'nın da tedavileri sürüyor. Semedo ve Talisca'nın son durumu maç günü netlik kazanacak. Fred ise kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. - İSTANBUL