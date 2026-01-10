Fenerbahçe, Süper Kupa galibiyetini taraftarlarıyla yaşadı

Haberler

Güncelleme:
Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçta Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle farklılık sağlanırken, futbolcular sevinçlerini taraftarlarıyla paylaştı.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe ile Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, Guendouzi ve Oosterwolde'nin golleriyle sahadan 2-0 galip ayrıldı. Hakem Halil Umut Meler'in son düdüğüyle birlikte futbolcular Fenerbahçeli taraftarların olduğu Doğu Tribünü'ne koştu. Futbolcular kupa sevincini taraftarlarla birlikte yaşarken üçlü çektirildi. Daha sonra tribünleri gezen futbolcular galibiyeti doyasıya yaşadı.

Son düdükle birlikte Doğu Üst Tribünü'nde, "Adınla takımınla taraftarınla en büyük sensin Kanarya" pankartı açıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
