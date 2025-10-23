Haberler

Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 Yenerek Üst Tura Bir Adım Daha Yaklaştı

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Fenerbahçe, Stuttgart'ı 1-0 yenerek puanını 6'ya yükseltti. Kerem Aktürkoğlu'nun 34. dakikadaki golüyle sahadan galip ayrılan sarı-lacivertliler, organizasyondaki 2. galibiyetini aldı.

Bu sezon organizasyonun ilk maçında Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, 2. haftada Fransa'nın Nice takımını 2-1 yendi.

Tedesco'nun öğrencileri 6 Kasım'da Çekya'da Viktoria Plzen'e konuk olacak.

Öte yandan Fenerbahçe, 6. kez kalesini gole kapattı. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de 4, Avrupa kupalarında 2 kez gol yemedi.

Hakem Kehlet, 3 kez penaltı düdüğü çaldı

Danimarkalı hakem, karşılaşmada 3 kez penaltı noktasını gösterdi. İlk olarak 30. dakikada Milan Skriniar'ın köşe vuruşu sonrası ceza sahasında düşürülmesine Kehlet, ev sahibi lehine penaltı çaldı. 60. dakikada Nene ile gelişen atakta hakem Kehlet, Fenerbahçe için 2. kez penaltı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonda ofsayt olması sebebiyle iptal etti. Bu kez 66. dakikada Stuttgart atağında Stiller yerde kalırken, hakem bir kez daha beyaz noktaya gitti. VAR'ın izleme tavsiyesi üzerine kenara gelen Kehlet, müdahale olmaması sebebiyle sahaya döndü ve penaltıyı iptal etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Haberler.com
