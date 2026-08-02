Fenerbahçe, Sturm Graz maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, sahasında Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan antrenman, salondaki core çalışmasıyla başladı.

Koşu, ısınma ve çabukluk hareketlerinin ardından iki gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Öte yandan, antrenmandan önce savunma oyuncusu Yiğit Efe Demir'in 22. yaş günü kutlandı.

Fenerbahçe-Sturm Graz karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü Chobani Stadı'nda oynanacak.

Kaynak: AA