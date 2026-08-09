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Fenerbahçe, Sturm Graz Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Fenerbahçe, Sturm Graz Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında deplasmanda oynayacağı Sturm Graz maçının hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman; koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. 2 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Günün tek antrenmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın Avusturya'ya hareket edecek. Sarı-lacivertli ekip, maç öncesindeki son çalışmasını müsabakanın oynanacağı Stadion Graz Liebenau'da yapacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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