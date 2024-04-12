Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleneksel bayramlaşma töreni, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla Fenerbahçe Spor Kulübü'nün geleneksel bayramlaşması, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapıldı. Törene Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik, sarı-lacivertli yöneticiler ve kulüp üyeleri katıldı. Törende konuşan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, "Bir bayramı daha hep birlikte sevinç, umut, aydınlık gelecekler ve barış içinde yaşayan bir Türkiye dileğiyle idrak ediyoruz. Biz dün akşam Olympiakos karşısında takımımızın iyi oynamasına ve çok gol kaçırmasına karşın 3-2 yenildiği müsabakayı seyrettik. Sabaha doğru da İstanbul'a geldik. Hiç merak etmeyin, bireysel hatalar sonucu yediğimiz o goller sizi ürkütmesin. Biz burada gelecek perşembe günü sizlerin coşkulu destekleriyle Olympiakos'u elenmiş olarak uğurlarız. Ben inanıyorum ki son güne kadar her iki kulvarda da hem Süper Lig şampiyonluğu hem de Konferans Ligi'nin en iddialı takımı Fenerbahçe'dir. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Destekleriniz devam etsin. Her zamandan daha fazla birlik ve bütünlük içindeyiz. Biz bir ve bütün oldukça bütün rakiplerimizle sonuna kadar mücadele ederiz" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik de, "Önemli olan birlik ve beraberlik. Bunu Türkiye spor kulüpleri içerisinde dünyada eşi benzeri görülmemiş örneğini hep beraber 2 Nisan'da da yaşattınız, dün de yaşattınız, bugün de hep beraber yaşıyoruz. İnşallah bu sezon kapandığında hem Konferans Ligi kupasını hem de Süper Lig kupasını müzemize sizlerin omuzlarında taçlandırmış olacağız. İyi ki varsınız, iyi ki Fenerbahçeliyiz" diye konuştu. - İSTANBUL