Fenerbahçe Spor Kulübü Lacivert İnsanları Derneği'ni Kurdu

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kongre üyeleri, 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde kulübün değerlerini ve kültürünü gelecek nesillere miras bırakmak amacıyla Lacivert I·s¸ I·nsanları Dernegˆi'ni kurduklarını duyurdu. Derneğin yönetim kurulu, Fenerbahçe ruhunu çocuklara aktarmayı ve kulübün gelişimine katkıda bulunmayı misyon edindiklerini açıkladı.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Lacivert I·s¸ I·nsanları Dernegˆi Başkanı Tanku Bulduk, "Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bir bir üyesi olarak, kuruluşumuzu bu değerli günde duyurmak istedik. Biz, aslında bir tribün taraftarı gibi yalnızca skor ya da bas¸arı odaklı düs¸ünemeyecegˆimize karar veren bir arkadas¸ grubuyuz. Bu yüzden benimsediğimiz bu değerleri, gelecek nesillere aktarmak için sorumluluk üstlenerek çalışmaya karar verdik. Kulübümüzün yıkılmaz mirasını çocuklarımıza aktarmak için yola çıktık ve bu serüvende Fenerbahçe'ye fayda getireceğini inandıgˆımız her bir durum ya da olayın yanında olacagˆımızı kamuoyu ile paylaşmaktan gurur duyuyoruz" diye konuştu.

"AMACIMIZ, FENERBAHÇE RUHUNU ÇOCUKLARIMIZA AKTARARAK YAŞATMAK"

Geriye dönük hareket etmenin, ilerlemenin önünde bir engel olduğuna inandıklarını belirten Bulduk, "Dernek olarak tek amacımız, Fenerbahçe ruhunu çocuklarımıza aktararak yaşatmak. Biz, kulübün gerek geçmiş gerekse şu an ya da gelecekteki yönetimlerinin Fenerbahçe için iyi niyetli bir s¸ekilde her türlü fedakarlığı yaptıklarının ve yapacaklarının farkındayız. Bu durumun aslında çok mes¸akkatli bir is¸ olduğunu da biliyoruz. Bu yüzden geçmis¸te veya bugün Fenerbahçe'yi yöneten, kulübe yön veren tüm özel insanlara s¸ükranlarımızı sunuyoruz. Fenerbahçe ruhunu yas¸ayan ve yas¸atan herkesin Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun" dedi.