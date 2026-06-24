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Fenerbahçeli Futbolcular Yeni Sezon Öncesi Medicana'da Kapsamlı Sağlık Kontrolünden Geçti

Fenerbahçeli Futbolcular Yeni Sezon Öncesi Medicana'da Kapsamlı Sağlık Kontrolünden Geçti
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Fenerbahçe Spor Kulübü, 2026-2027 sezonu hazırlıklarına resmi sağlık sponsoru Medicana Ataşehir Hastanesi'nde başladı. A Takım oyuncuları ile teknik ekip, çeşitli uzman hekimler tarafından muayene edilip radyolojik ve kardiyolojik tetkiklerden geçti. Sonuçlar, tüm ekibin sağlık durumunun yeni sezon gereksinimlerine uygun olduğunu gösterdi. Medicana ile tüm branşlardaki sağlık sponsorluğu iş birliğinin devam ettiği bildirildi.

FENERBAHÇE Spor Kulübü, 2026-2027 futbol sezonu öncesinde hazırlıklara resmi sağlık sponsoru olan Medicana'da başladı. Medicana Ataşehir Hastanesi'nde sağlık kontrolüne giren sarı-lacivertli oyuncuların sağlık durumlarının yeni sezon hazırlıkları ve yüksek performans gereksinimleri açısından uygun olduğu belirlendi.

Fenerbahçe A Takım futbolcuları, yeni sezon öncesinde kapsamlı sağlık kontrollerinden geçti. Sağlık kontrolleri kapsamında futbolcular; Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şehvar Nefesoğlu, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları Op. Dr. Mehmet Uysal ile Doç. Dr. Ersin Şensöz, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Özgün İyigün, Kardiyoloji Uzmanları Prof. Dr. Ömer Yiğiner ile Doç. Dr. Murat Yalçın ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanları Op. Dr. Ali Murati ile Prof. Dr. Rauf Tahamiler tarafından muayene edildi.

Fenerbahçe Futbol A takımı oyuncuları ile teknik ekip ve heyet, rutin sağlık kontrollerinin yanı sıra genel cerrahi, göğüs hastalıkları ve diğer ilgili branşlarda da detaylı değerlendirmelerden geçti. Muayenelerin ardından oyunculara radyolojik incelemeler, elektrokardiyografi (EKG), ekokardiyografi (EKO), efor testi, solunum fonksiyon testi ve gerekli laboratuvar tetkikleri yapıldı.

Gerçekleştirilen tüm muayene ve tetkiklerin ardından futbolcuların ve teknik ekibin sağlık durumlarının yeni sezon hazırlıkları ve yüksek performans gereksinimleri açısından uygun olduğu belirlendi.

MEDICANA İLE SPONSORLUK DEVAM EDİYOR

Medicana'nın Fenerbahçe Spor Kulübü ile yürüttüğü tüm branşları kapsayan sağlık sponsorluğu iş birliğinin yanı sıra, Fenerbahçe Medicana Kadın ve Erkek Voleybol Takımlarının isim ve sağlık sponsorluğunu sürdürmeye devam ettiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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