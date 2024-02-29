Fenerbahçe soyunma odasında Mert Hakan Yandaş isyanı: Herkes kendine gelsin

Fenerbahçe başkentte, MKE Ankaragücü'ne 3-0 yenildi ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti. Maç sonrası sarı-lacivertlilerin soyunma odasında adeta isyan verdi.

Teknik Direktör İsmal Kartal "Oynadığınız futbol da tabeladaki skor da Fenerbahçe'ye hiç yakışmadı. Bunun özrü olmaz, bunu ancak sahada maçlarınızı kazanarak telafi edebilirsiniz" diyerek öğrencilerine sitem etti.

Hürriyet'in haberine göre; kaptan Mert Hakan Yandaş, takım arkadaşlarına sert çıktı ve şu ifadeleri kullandı: "F.Bahçe elbet yenilebilir, elenebilir de ama böyle ruhsuz, mahkum, mağlubiyete razı gibi oynayamaz. Herkes kendine gelsin, böyle oynayanın takımda yeri olamaz."