Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e Kırdı

Fenerbahçe, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın İspanyol ekibi Real Betis'e kiralandığını açıkladı. Kulüp, Amrabat'a başarılı bir sezon diledi.

FENERBAHÇE, Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın İspanya ekibi Real Betis'e kiralandığını açıkladı.

Transferde hareketli saatler geçiren Fenerbahçe'de bir ayrılık daha gerçekleşti. Sarı-lacivertli ekip, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat'ın İspanyol ekibi Real Betis'e kiralandığını duyurdu. Fenerbahçe'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz" ifadeleri kullanıldı.

