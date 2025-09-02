Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e Kiraladı

Fenerbahçe Kulübü, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat'ın İspanya'nın Real Betis Kulübüne kiralandığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz oyuncumuz Sofyan Amrabat'ın kiralık transferi konusunda İspanya'nın Real Betis Kulübü ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza sakatlıktan uzak, başarılı bir sezon dileriz." denildi.

29 yaşındaki oyuncu, geçen sezon 39 maçta 2 gol kaydetti.