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Fenerbahçe Slavia Prag Maçına Hazırlanıyor

Fenerbahçe Slavia Prag Maçına Hazırlanıyor
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, core çalışmalarıyla başlayıp, sahada pas çalışmaları ve çift kale maçı ile sona erdi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında 28 Kasım Perşembe günü Eden Arena'da Slavia Prag ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün sabah saatlerine yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada iki grup halinde pas çalışmaları yapan futbolcular idmanı, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Kayserispor ile oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde görev alan oyuncular ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Sarı-lacivertliler hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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