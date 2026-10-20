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Fenerbahçe Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken Greenwood 7. golünü attı

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Fenerbahçe Slavia Prag ile 2-2 berabere kalırken Greenwood 7. golünü attı
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UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ikinci golünü 11. dakikada Semedo'nun pasıyla Mason Greenwood atarken, İngiliz oyuncu bu sezon 17 maçta 7 gole ulaştı ve 4 gol pası verdi.

Fenerbahçe'nin İngiliz oyuncusu Mason Greenwood, Slavia Prag karşısında kaydettiği golle bu sezon 7. golüne ulaştı.

Uefa Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin ikinci golü Mason Greenwood'un ayağından geldi. Müsabakanın 11. dakikasında Semedo'nun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Greenwood, topu filelerle buluşturdu. Karşılaşmaya 10 numara pozisyonunda başlayan Greenwood, takımının birçok atağında da rol aldı.

25 yaşındaki futbolcu bu sezon Trendyol Süper Lig'de 8, UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve lig aşamasında 9 olmak üzere 17 karşılaşmada görev aldı ve 7 gole imza attı, 4 kez de gol pası verdi.

Greenwood, 82. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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