Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 Yenerek 8 Puanla İlerledi
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup ederek puanını 8'e çıkardı. Maçta Edin Dzeko ve En-Nesyri'nin golleri galibiyeti getirdi. Fenerbahçe bir sonraki haftada Athletic Bilbao'yu konuk edecek.
(ANKARA) - UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti
UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında Slavia Prag ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Eden Arena'da oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe 2-1 kazandı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Edin Dzeko ve 85. dakikada En-Nesyri kaydetti. Slavia Prag'ın golü 7. dakikada Tomas Chory'den geldi.
Bu sonuçla Fenerbahçe puanını 8'e yükseltti. Slavia Prag 4 puanda kaldı.
UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki haftasında Fenerbahçe sahasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Slavia Prag, Anderlecht'i ağırlayacak.