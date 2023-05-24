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Fenerbahçe Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Fenerbahçe Sivasspor maçının VAR'ı Alper Ulusoy

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin, bu akşam Sivasspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'nin, bu akşam Sivasspor'u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakem'i (VAR) Alper Ulusoy oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Fenerbahçe ile Sivasspor, bu akşam Ülker Stadyumu'nda karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak mücadelede hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi Murat Erdoğan olacak. Müsabakada VAR koltuğunda ise Alper Ulusoy oturacak. Ulusoy'a, AVAR'da Suat Arslanboğa ve Erdem Bayık eşlik edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Alper Ulusoy Fenerbahçe Sivasspor ulusoy Spor Haberler

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