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Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde gerçekleşen idman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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