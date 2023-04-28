Fenerbahçe, Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Cumartesi günü saat 19.00'da deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleri ile başladı. 2 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla süren idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi. Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı kente gidecek.