Sidiki Cherif, resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiralandığını açıkladı.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde hücum hattını Sidiki Cherif ile güçlendirdi. Sarı-lacivertliler 19 yaşındaki santrfor Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiraladı. Cherif için kulüp binasında imza töreni düzenlenirken, genç oyuncu kendisini sarı-lacivertli renklere bağlayan imzayı attı. Cherif, Fenerbahçe'de 26 numaralı formayı giyecek. - İSTANBUL