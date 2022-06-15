Fenerbahçe sezonu açtı Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirirken, sarı-lacivertlilerde yeni transfer Lincoln Henrique de idmanda yer aldı. Fenerbahçe, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirirken, sarı-lacivertlilerde yeni transfer Lincoln Henrique de idmanda yer aldı. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu öncesinde ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Yeni Teknik Direktörü Jorge Jesus yönetiminde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde ilk antrenmanını yapan sarı-lacivertlilerde yeni transfer Lincoln Henrique de idmanda yer aldı. Antrenmana milli takımda bulunan ve izinli futbolcuların yanı sıra sakatlık ve tedavi süreci devam eden Arda Güler ile Miguel Crespo katılmadı. Salonda ısınma yapan ve ardında düz koşu yapan futbolcular, idmanın basına açık bölümünde ise yoyo testinden geçti. Antrenman öncesinde Portekizli teknik adam, futbolcularına ekibini tanıttı. Mehmet Aurellio ile Mario Branco'nun görev tanımını oyuncularına aktaran 67 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe'ye kazanmak için geldiğini oyuncularına belirtti. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Can Bartu Tesisleri Jorge Jesus Fenerbahçe Samandıra Spor Haberler

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