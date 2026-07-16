Fenerbahçeli aile, sarı-lacivert sevgisini apartmanlarına yansıttı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Cüneydioğlu ailesi, taraftarı oldukları Fenerbahçe'nin renklerini ve amblemini, 3 katlı aile apartmanının dış duvarına işletti.

Kurtuluş Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanda yaşayan Cüneydioğlu ailesi, binanın dış cephesini sarı-lacivert renklere boyattı. Fenerbahçe'nin amblemini de dış cepheye işleten aile, binanın mahallede "Fenerbahçe konutu" olarak anılmasını sağladı.

Apartmanda yaşayan 31 yaşındaki Yusuf Cüneydioğlu, AA muhabirine, daha önce de aynı renklere sahip olan binanın, aile büyüğü Cevdet Cüneydioğlu'nun talebi üzerine yeniden boyatıldığını söyledi.

Fenerbahçe sevgisinin kendileri için bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Cüneydioğlu, "Görenler şaşırıyor, fotoğraf çekiliyor. Biz de Fenerbahçeli olduğumuz için aynı tutkuyla devam ediyoruz. Fenerbahçe aşığı olarak Aziz Yıldırım'ı burada görmeyi isteriz." diye konuştu.

Cüneydioğlu, fotoğraf çektirmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu kaydetti.