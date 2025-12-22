Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını alıyor

Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını alıyor
Güncelleme:
Fenerbahçe, Samsunspor'da forma giyen genç futbolcu Anthony Musaba'nın transferi için ilk adımı attı. Sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, Musaba'nın transferini bizzat talep ettiği belirtildi.

  • Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anthony Musaba'nın transferini bizzat talep etti.
  • Fenerbahçe yönetimi, Samsunspor ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdi ve transferin şartlarını araştırdı.

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki futbolcu için resmi temaslara geçtiği öğrenildi.

TEDESCO BİZZAT İSTEDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anthony Musaba'nın transferini bizzat talep etti. Genç oyuncunun performansının teknik heyet tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

TEMASLAR BAŞLADI

Fenerbahçe yönetiminin, Samsunspor ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve transferin şartlarını araştırdığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, hücum hattına hız ve dinamizm katmak amacıyla bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
500

