Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını alıyor

Fenerbahçe, Samsunspor forması giyen Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için transfer çalışmalarına başladı. Sarı-lacivertlilerin, 23 yaşındaki futbolcu için resmi temaslara geçtiği öğrenildi.

TEDESCO BİZZAT İSTEDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anthony Musaba'nın transferini bizzat talep etti. Genç oyuncunun performansının teknik heyet tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

TEMASLAR BAŞLADI

Fenerbahçe yönetiminin, Samsunspor ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve transferin şartlarını araştırdığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, hücum hattına hız ve dinamizm katmak amacıyla bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.