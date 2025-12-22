Fenerbahçe, Samsunspor'un yıldızını alıyor
Fenerbahçe, Samsunspor'da forma giyen genç futbolcu Anthony Musaba'nın transferi için ilk adımı attı. Sarı-lacivertli kulübün teknik direktörü Domenico Tedesco'nun, Musaba'nın transferini bizzat talep ettiği belirtildi.
TEDESCO BİZZAT İSTEDİ
Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Anthony Musaba'nın transferini bizzat talep etti. Genç oyuncunun performansının teknik heyet tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.
TEMASLAR BAŞLADI
Fenerbahçe yönetiminin, Samsunspor ile ilk görüşmeleri gerçekleştirdiği ve transferin şartlarını araştırdığı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, hücum hattına hız ve dinamizm katmak amacıyla bu transferde ısrarcı olduğu kaydedildi.