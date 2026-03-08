Haberler

Fenerbahçe, ligde 2 hafta sonra kazandı

Fenerbahçe, ligde 2 hafta sonra kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, 2 kez geriye düştüğü maçta Samsunspor'u 3-2 yenerek ligde önemli bir galibiyet elde etti.

Fenerbahçe, Samsunspor karşılaşmasıyla Trendyol Süper Lig'de 2 hafta sonra 3 puan kazandı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, sahasında Samsunspor ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler 2 kez geriye düştüğü mücadeleyi 3-2'lik skorla kazandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif kaydetti. Tedesco'nun öğrencileri, ligde 23. haftada Kasımpaşa ile, 24. haftada da Antalyaspor ile berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Karadeniz ekibine karşı aldığı bu galibiyetle ligde puanını 57'ye yükseltti.

Fenerbahçe, gelecek hafta Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran'da yeni dini lider Mücteba Hamaney oldu

Gizli kalacaktı ama açıkladılar! İşte Hamaney'in yerine gelen isim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
Suudi Arabistan'da yerleşim alanına askeri mühimmat düştü! 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Yerleşim yerine mühimmat düştü! Bilanço ağır
Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı

Avrupa'nın en büyük ülkesi teyakkuzda! 2 günlük stok kaldı
Binlerce dairesi olan inşaat devi için iflas kararı

Binlerce dairesi olan inşaat devi için yolun sonu
İran'da yeni dini lider seçildi, Trump'tan ilk tehdit geldi: Bizden onay almazsa, vadesi uzun olmaz

İran'da yeni lider seçildi, Trump'tan ilk yorumda ilk tehdit geldi
İran'dan ABD'ye petrol tehdidi: 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün

İran'dan sadece ABD ve İsrail'i değil tüm dünyayı ilgilendiren tehdit
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi

İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi