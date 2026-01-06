Haberler

Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı Alper Çetin oldu

Fenerbahçe-Samsunspor maçının VAR'ı Alper Çetin oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bugün oynanacak Turkcell Süper Kupa yarı finalindeki Fenerbahçe-Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi Alper Çetin olarak belirlendi.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde bugün oynanacak Fenerbahçe- Samsunspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, bugün saat 20.30'da Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Mehmet Kısal yapacak. Maçın 4. hakemi ise Batuhan Kolak olacak.

Müsabakada VAR'da Alper Çetin, AVAR'da da Mustafa Savranlar ile Suat Güz görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bahçeli, Bakan Yerlikaya'nın o sözlerini eleştirdi: Sorunlu bir açıklamadır

Bakan Yerlikaya'yı o sözleri üzerinden vurdu: Rahatsız edici, sorunlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Komşuda tuhaf işler oluyor! Musk'ın sözünü slogan olarak haykırdılar

Komşuda tehlikeli oyun! Kalabalığın attığı slogan ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık

Fenerbahçe-Samsunspor maçı öncesi şok sakatlık
Maduro'ya mahkemede beklenmedik protesto! Gökyüzüne bakıp tek cümle söyledi

Maduro'ya mahkemede beklemedik tepki! Yukarı bakıp tek cümle söyledi
Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...

Yıldız isimden bomba Arda Turan itirafı: Puro ve alkolle...
Yeni sezona başlayamayan İnci Taneleri için final çanları çalıyor

Daha yeni sezona başlayamadan final çanları çalıyor
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon

Şapkadaki yazı ABD'yi karıştırdı: Çok tehlikeli bir provokasyon