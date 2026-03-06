Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında oynayacağı Samsunspor maçı için antrenmana başladı. Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde core hareketleriyle başlayan idman, ısınma ve çeşitli pas çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

