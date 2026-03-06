Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı