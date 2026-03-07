Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını noktalayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı