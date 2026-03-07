Haberler

Fenerbahçe, Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Güncelleme:
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Samsunspor ile karşılaşmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenmanı Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirerek maç saatini bekliyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında oynayacağı Samsunspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde idman salonda yapılan core hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Bu antrenmanla hazırlıklarını noktalayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı. - İSTANBUL

