Haberler

Fenerbahçe Samsun'a Geldi, Taraftar Coşkuyla Karşıladı

Fenerbahçe Samsun'a Geldi, Taraftar Coşkuyla Karşıladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Samsun'a gelerek taraftarları tarafından çiçeklerle karşılandı ve futbolcular forma imzaladı.

SÜPER Lig'in 8'inci haftasında yarın Samsunspor'a konuk olacak Fenerbahçe, Samsun'a geldi. Samsun-Çarşamba Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli kafileyi, Fenerbahçe taraftarı çiçeklerle karşıladı.

Güvenlik şeridinin dışında bulunan taraftarlar, tezahürat ve çiçeklerle karşıladığı futbolculara forma imzalattı. Futbolcular, taraftarların karşılamasının ardından takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Fenerbahçe, yarın saat 20.00'de 19 Mayıs Stadı'nda Samsunspor'a konuğu olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Canlı anlatım: Derbide ilk düdük geldi

Dev derbide ilk düdük geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hadise sahnede sınırları zorladı

Hadise yine sınırları zorladı
Kocaelispor, Süper Lig'de ilk kez kazandı

Süper Lig'de ilk kez kazandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.