Fenerbahçe şampiyonluk için gözünün kararttı! Dünyaca ünlü golcü Belotti ile görüşmeler hız kazandı
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Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe'de listenin en başında Andrea Belotti yer alıyor. Sarı-lacivertli yönetim, Torino ile sözleşmesi biten dünyaca ünlü golcünün yüksek maaş beklentisini yaptığı görüşmelerde daha makul rakamlara çekmek için yoğun çaba sarfediyor.
Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, kaliteli bir golcü almak için çalışmalarını sürdürüyor. Torino ile sözleşmesi sona eren Belotti için tüm şartları zorlayan sarı-lacivertli yönetim, İtalya futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.
BELOTTI'NİN MADDİ BEKLENTİSİ ÇOK YÜKSEK
beIN Sports'un haberine göre; sarı-lacivertliler, Torino ile sözleşmesi sona eren İtalyan golcü Andrea Belotti ile ilgileniyor. Belotti'nin maddi beklentisinin çok yüksek olduğu, Fenerbahçeli yöneticilerin de oyuncu ile görüşmelerine devam ettiği belirtildi.
GEÇEN SEZON 8 GOL ATTI
İtalya Milli Takımı'nda da forma giyen Andrea Belotti, Torino ile sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıktı. Andrea Belotti, geçen sezon Torino'da çıktığı 23 maçta 8 kez fileleri havalandırdı.
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