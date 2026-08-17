Fenerbahçe-Lyon: Avrupa'da 305. randevu

Uefa Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, Fransız ekibi Olympique Lyon ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabakayla beraber Fransız takımlarına karşı 24., Lyon'a karşı 6. randevusuna çıkacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın saat 22.00'de evinde Fransa takımı Olympique Lyon ile karşılaşacak. Daha önceki eleme turlarında Polonya ekibi Gornik Zabrze ve Avusturya temsilcisi Sturm Graz'ı eleyen sarı-lacivertliler, Lyon önünde ilk maçta avantajlı skor almayı hedefliyor. İki ekip arasındaki rövanş müsabakası 26 Ağustos Çarşamba günü Fransa'da oynanacak.

Avrupa kupalarında 305. maç

Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakayla birlikte Avrupa kupalarında 305. maçına çıkacak. Kanarya, geride kalan 304 maçta 121 galibiyet, 66 beraberlik ve 117 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 414 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 424 gol gördü.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde 47. randevu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe bugüne kadar 46 kez eleme maçlarında boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmaların 18'ini kazanırken 14'er kez beraberlik ve mağlubiyet aldı. Kanarya bu müsabakalarda 67 gol atarken, 52 tane de gol yedi.

Fransız takımlarıyla 24. randevu

Sarı-lacivertliler bugüne kadar Fransız takımıyla resmi maçlarda 23 kez karşılaştı. Söz konusu karşılaşmalarda Kanarya'nın rakipleri Nice, Lyon, Lille, Bordeaux, Marsilya, Rennes ve Cannes oldu. Sarı-lacivertliler Nice ile 6, Lyon ile 5, Lille ile 4 kez karşı karşıya geldi. Bordeaux, Marsilya, Rennes ve Cannes ile de 2'şer kez rakip oldu. Fenerbahçe bu müsabakalarda 5 galibiyet elde ederken 7 beraberlik 11 mağlubiyet aldı.

Olympiue Lyon ile 6. kez karşılaşacak

Fenerbahçe ile Olympique Lyon, tarihlerinde daha önce 5 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu karşılaşmaların 4'ünü Lyon kazanırken bir maç da berabere tamamlandı. Sarı-lacivertliler 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda karşılaştığı Fransız ekibine 1-0 ve 3-1'lik skorlarla mağlup oldu. İki ekip daha sonra 2004-2005 sezonunda da aynı gruba düştü. Kanarya, D Grubu'nda oynanan iki karşılaşmayı da 3-1 ve 4-2'lik skorlarla kaybetti.

İki takımın son karşılaşması ise 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında gerçekleşti. 23 Ocak 2025'te Kadıköy'de oynanan müsabaka golsüz beraberlikle tamamlandı.

Lyon, Türk takımlarına karşı 15. kez rakip olacak

Fransız ekibi, Türk takımlarına karşı bugüne kadar 14 defa rakip oldu. Söz konusu mücadeleler Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve Intertoto Kupası maçlarıydı. Bu maçlarda Lyon; Fenerbahçe ile 5, Beşiktaş ile 3 kez karşılaştı. 2'şer defa da İstanbulspor, Trabzonspor ve Denizlispor ile oynadı. Fransız ekibi, bu müsabakalardan 6 galibiyet çıkarırken 3 beraberlik aldı ve 5 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Talisca durdurulamıyor

Fenerbahçe, bu sezon 4'ü Şampiyonlar Ligi eleme turları, 1'i de Süper Lig olmak üzere 5 resmi maça çıktı. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı futbolcusu Anderson Talisca, 5 resmi maçta da ağları bulmayı başardı. Kanarya, geride kalan 5 maçta 6 gol atarken bu gollerin 5'ini Talisca, 1'ini Mason Greenwood kaydetti.

Sven Jablonski düdük çalacak

Fenerbahçe - Olympiue Lyon karşılaşmasında Alman hakem Sven Jablonski düdük çalacak. Jablonski'nin yardımcılıklarını Eduard Beitinger ile Eric Müller yapacak. Tobias Reichel ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Mücadelenin Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda yine Almanya'dan Christian Dingert oturacak. AVAR'da da Pascal Müller görev yapacak.

Avrupa kadrosu

Fenerbahçe'nin maç için UEFA'ya bildirdiği kadroda yeni transfer Romelu Lukaku yer almadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde ve Anthony Musaba da listeye dahil edilmedi. Sarı-lacivertlilerin maçın ilk düdüğüne 24 saat kalana kadar 2 oyuncuyu kadroya ekleme hakkı bulunuyor.

Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler yer aldı:

"Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Kuzey Sapaz, Yasir Caklı, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Nathan Ake, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Çağan Sarıdikmen, Bedirhan Korkmaz, Gökmen Özdemir, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Oğuz Aydın, Adnan Fettahoğlu, Emin Sayar, Güner Ekici, Emirhan Ateş, N'Golo Kante, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Mason Greenwood, Vedat Muriqi, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici, Çağrı Fedai."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı