Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne altın sette veda etti
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, İtalya'nın Savino Del Bene ekibini 3-1 mağlup etti. Ancak ilk maçı 3-0 kaybeden sarı-lacivertli ekip, karar setinde rakibine 15-13 yenilerek turnuvaya veda etti.
Fenerbahçe Medicana, CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında İtalya'dan Savino Del Bene Scandicci ile Burhan Felek'te karşı karşıya geldi.
FENERBAHÇE ALTIN SETTE MAĞLUP
İtalyan ekibine karşı ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe Medicana, rövanşta ise 3-1 kazandı ve mücadeleyi altın sete götürdü. Fenerbahçe, İtalyan ekibine karşı altın seti kaybetti ve CEV Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde veda etti.
ÜST ÜSTE BEŞİNCİ KEZ ALTIN SETTE KAYBETTİ
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, CEV Şampiyonlar Ligi'ne üst üste 5 sezonda da çeyrek finalde ve altın sette veda etti.
- 2026 x Scandicci - Çeyrek Final
- 2025 x Vakıfbank - Çeyrek Final
- 2024 x Milano - Yarı Final
- 2023 x Vakıfbank - Yarı Final
- 2022 x Vakıfbank - Yarı Final