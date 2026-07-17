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Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Gornik Zabrze maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Gornik Zabrze ile oynayacağı maçın hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde salon ve saha çalışmaları yapıldı.

Fenerbahçe, Gornik Zabrze ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde salonda yapılan core çalışması ile başlayan antrenman, sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve dar alanda yapılan pas çalışması ile devam etti. İdman, dayanıklılık koşuları ile de tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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