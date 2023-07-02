Fenerbahçe, Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 26 yaşındaki İngiliz futbolcu Ryan Kent ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da katıldı. Fenerbahçe, Kent'e 'Ailemize hoş geldin' diyerek başarılar diledi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ve Sportif Direktör Mario Branco da yer aldı.Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Ryan Kent'e 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi.