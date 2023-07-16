Fenerbahçe, Rusya kampını tamamlayıp İstanbul'a döndü

Fenerbahçe, Rusya kampını tamamlayıp İstanbul'a döndü ve hazırlıklarına tesislerinde devam etti. Yeni transferlerden Sebastian Szymanski takımıyla ilk antrenmanına çıktı. İdman, koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri, çabukluk ve pas çalışmalarıyla tamamlandı.