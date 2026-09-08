Fenerbahçe - Roma maçına İspanyol hakem

İSTANBUL FENERBAHÇE'NİN UEFA Şampiyonlar Ligi'nde evinde Roma'yı konuk edeceği maçta İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında evinde İtalyan ekibi Roma ile mücadele edecek. Karşılaşmayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek. Maçta, Diego Barbero ile Guadalupe Porras Ayuso ise yardımcı hakem olarak görev yapacak. Maçın dördüncü hakemi Juan Martinez Munuera olacak. Fenerbahçe - Roma müsabakasında VAR'da Cesar Soto Grado, A.VAR'da ise Valentin Gomez görev üstlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı