Fenerbahçe, Roma maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla Roma maçının hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Fenerbahçe, yarın 19.45'de İtalyan ekibi Roma ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler zorlu maç öncesi son idmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirdi. Antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapılırken bu bölüm dinamik ısınma çalışmaları gerçekleştirildi. Basına kapalı kısımda ise Roma maçının taktiği üzerinde duruldu.

Öte yandan, sakatlığı süren İspanyol futbolcu Marco Asensio takımdan ayrı çalıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı