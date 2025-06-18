Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Vazquez'i istiyor! Temasa geçildi

Fenerbahçe, Real Madrid'den Lucas Vazquez'i istiyor! Temasa geçildi
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Fenerbahçe, Real Madrid'den ayrılacağı açıklanan sağ bek oyuncusu Lucas Vazquez'in şartlarını sordu.

Gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Real Madrid'in yıldız oyuncusuna çevirdi.

FENERBAHÇE ŞARTLARINI SORDU

Fichajes'te yer alan habere göre; Fenerbahçe teknik direktör Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda Real Madrid'den ayrılacağını açıklayan Lucas Vazquez'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Sarı-lacivertlilerin İspanya ekibine veda edecek Vazquez için temaslara başladığı ve şartlarını sorduğu ifade edildi.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Real Madrid formasıyla 51 maça çıkan 33 yaşındaki İspanyol sağ bek, bu müsabakalarda 2 gol attı ve 8 asist yaptı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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