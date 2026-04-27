Fenerbahçe, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında 2 Mayıs Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde salonda core hareketleri yapıldı.
Sarı-lacivertli takım, kuvvet idmanıyla günü tamamladı.
Kaynak: AA / Metin Arslancan