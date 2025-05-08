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Fenerbahçe RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Fenerbahçe RAMS Başakşehir Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı. İdman, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapıldı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. İki grup halinde top kapma ve pas çalışmaları yapan futbolcular antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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