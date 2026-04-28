Fenerbahçe, RAMS Başakşehir FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

FENERBAHÇE, 2 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde RAMS Başakşehir FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Zeki Murat Göle yönetiminde gerçekleştirilen idman, salonda yapılan core çalışmasıyla başladı. Sahada gerçekleştirilen ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketlerinin ardından ise pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı