Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma törenini Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Kulüp başkanı Sadettin Saran, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak, sezon hedeflerine ulaşmada taraftar desteğinin önemine değindi.

Fenerbahçe Kulübünde, Ramazan Bayramı dolayısıyla gelenekselleşen bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan törene, sarı-lacivertli kulübün başkanı Sadettin Saran, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, divan kurulu üyeleri ve kongre üyeleri katıldı.

Törende bir konuşma yapan başkan Saran, "Ramazan Bayramı'nın bize getirdiği birlik ve beraberlik duygusunu sizlerle beraber paylaşıyor olmak benim için çok keyifli. Başkan olarak sizlerle ilk bayramım, duygulandım. Bayramınız mübarek olsun. Hepimize nice sağlıklı, huzurlu bayramlar. Tüm takımlarımız sezonun bu kritik döneminde hedefleri doğrultusunda azimle mücadele ediyorlar. İnşallah çok daha fazla kupalar alacağız. Bunları da sizlerin desteğiyle beraber yapacağız. Bu birlik ve beraberlik kelimesini seçimden beri kullanıyorum. Çok inanıyorum ve görüyorum. Zor günlerde berabersek çok iyi günlerde de beraber olacağız. İyi ki varsınız. 4 Nisan'da, yüksek divan kurulunda sizlere bilgiler vereceğiz. Sizleri seviyorum, nice bayramlara." diye konuştu.

Yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu da "Bayram dayanışmaya, birlik ve beraberliğe vesile. İnşallah birlik, beraberliğimiz daim olur. Burada olduğu gibi hep beraberlik içerisinde yarıştığımız her alanda kupalarla, şampiyonluklarla bu sezonu tamamlarız. İnşallah bir sonraki bayramda görüşürüz." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreninde Sadettin Saran'ın görev süresi boyunca sarı-lacivertli kulübün tüm branşlarda kazandığı kupalar da sergilendi.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
Katar'da helikopter düştü! 1 askerimiz ve 2 ASELSAN teknisyeni şehit oldu

Katar'da helikopter düştü! 3 şehidimiz var
İstanbul Fatih'te iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

İstanbul'un göbeğinde iki bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Netanyahu: Artık diğer ülkelerin de savaşa katılma zamanı geldi

Köşeye sıkışınca dünyayı kana bulayacak çağrıyı yaptı
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon

Gülşen'in bayram tarzı dile düştü: Bu ne biçim pantolon
Tıp öğrencisi Yaren'in öldüğü kazada alkollü sürücü tutuklandı

Tıp öğrencisi Yaren'in ölümüne neden olan sürücü için karar verildi
Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu

Temizlik görevlisi çalıştığı okulda korkunç halde bulundu
Cinsel içerikli fotoğraflarını satan polis, hesabı ifşa olunca istifa etti

Cinsel içerikli fotoğrafları ifşa olan polis görevinden istifa etti
Ben-Gvir'i küplere bindiren görüntü: İranlıları sonuna kadar ezmeliyiz

Şehri görünce sinirden deliye döndü
Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor

Bu bir kutu değil daire! Dünya kira için istenen ücreti tartışıyor