'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı

'Kuzey'in oğlu'na veda! Eşinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı: Bu şekilde namaz olmaz

Volkan Konak'ın cenaze namazında imam defalarca aynı uyarıyı yaptı
Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı

Vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

Nevruzda pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha

Fenerbahçe Ramazan Bayramı'nı Geleneksel Törenle Kutladı

Fenerbahçe Ramazan Bayramı'nı Geleneksel Törenle Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Faruk Ilgaz Tesisleri'nde geleneksel bayramlaşma törenini gerçekleştirdi. Törene kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ve taraftarlar katıldı.

Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı'nın 3. gününde Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe, geleneksel bayramlaşma töreni kapsamında Faruk Ilgaz Tesisleri'nde bir araya geldi. Ramazan Bayramı'nın 3. gününde yapılan törene Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri, Dernek Başkanları, Yüksek Divan Kurulu ve Kongre Üyeleri, Şube Sorumluları, antrenörler, sporcular, kulüp personeli ve taraftarlar katıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.