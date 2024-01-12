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Fenerbahçe, Rade Krunic'i İstanbul'a getiriyor

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Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, İstanbul'a geliyor. Krunic'i taşıyan uçak, 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Bosna Hersekli futbolcu Rade Krunic, sarı-lacivertlilerle son görüşmeleri yapmak üzere İstanbul'a geliyor. Krunic'i taşıyan uçak, 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı'na inecek.

Fenerbahçe, Rade Krunic transferinde mutlu sona yakın. Bosna Hersekli oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcuyu İstanbul'a getiriyor. 30 yaşındaki futbolcu taşıyacak özel uçak, bugün Milano'dan havalanacak ve 15.30'da Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inecek.

Krunic'in, kısa sürede sağlık kontrolünden geçerek, kendisini Fenerbahçe'ye bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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