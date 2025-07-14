Fenerbahçe, Portekiz'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı

YENİ sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlar ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.