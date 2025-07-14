Fenerbahçe, Portekiz'de Yeni Sezon Hazırlıklarına Başladı
Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Portekiz'de başladığı kampın ilk antrenmanını gerçekleştirdi. Isınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktiksel antrenmanlarla hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertli ekip, yarın çift antrenman yapacak.
YENİ sezon hazırlıkları kapsamında Portekiz'de kampa giren Fenerbahçe, ilk çalışmasını akşam saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, dar alanda çift kale maçlar ve taktiksel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çift antrenmanla devam edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor