Fenerbahçe, Portekiz'de Çift Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor

Fenerbahçe, Portekiz'de Çift Antrenmanla Hazırlıklarını Sürdürüyor
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2025-2026 sezonu hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Portekiz'de gerçekleştirdiği çift antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanlar, çeşitli fiziksel ve taktiksel çalışma yöntemleri içeriyor.

2025-2026 sezonu hazırlıklarını Portekiz'de sürdüren Fenerbahçe, günü gerçekleştirdiği çift antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetimindeki sabah antrenmanı ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman dar alanda çift kale maçlar ile taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

İlk 15 dakikası basına olarak gerçekleştirilen akşam idmanı ise, ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Ardından dayanıklılık hareketleri ve dar alanda yapılan çift kale maçlarla süren antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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