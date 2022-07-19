Fenerbahçe, Polonya'ya gitti - Fenerbahçe, Polonya'ya gitti Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın oynayacağı Dinamo Kiev müsabakası için Polonya'ya gitti. - Fenerbahçe, Polonya'ya gitti İSTANBUL - Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda yarın oynayacağı Dinamo Kiev müsabakası için Polonya'ya gitti. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Polonya'nın Lodz şehrinde bulunan Stadion LKS'de Dinamo Kiev mücadele edecek. Maçın son hazırlıklarını sabah saatlerinde Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamlayan sarı-lacivertliler, idmanın ardından Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan, Polonya'ya hareket etti. Fenerbahçe'nin, Dinamo Kiev karşılaşması kafilesinde ise şu isimler yer aldı: "Altay, Ertuğrul, Furkan, Serdar, Szalai, Tisserand, Osayi, Novak, Burak, Ferdi, Arao, Zajc, Lincoln, İsmail, Crespo, İrfan Can, Arda, Rossi, Emre, Bruma, Muhammed, Valencia, Serdar, King." İhlas Haber Ajansı / Muharrem Çam - Spor UEFA Şampiyonlar Ligi Dinamo Kiev Fenerbahçe Polonya Spor Haberler

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