Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu. Maçta Fenerbahçe öne geçmesine rağmen Amed Sportif Faaliyetler'in son dakika golüyle maçı kaybetti.

Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu

Kadın Futbol Süper Ligi'nin 12'nci haftasında Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'e 2-1 mağlup oldu.

Amed Sportif Faaliyetler, evinde Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni ağırladı. Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Tesisleri'nde oynanan maçtan önce her iki takım futbolcuları yedek kulübesinde olan futbolculara başarılar dileyerek çiçek verdi.

Fenerbahçe Petrol Ofisi 2-0 öne geçerken, Amed Sportif Faaliyetler ilk yarının son dakikalarında kazandığı serbest vuruşu gole çevirerek ilk yarıyı 2-1 kapattı. Müsabakanın ikinci yarısı kıran kırana geçen müsabakada gol çıkmadı. Fenerbahçe Petrol Ofisi, deplasmanda oynadığı maçı 2-1 kazandı.