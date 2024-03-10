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Fenerbahçe-Pendikspor Maçında İlk Yarıyı Pendikspor Önde Tamamladı

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe ile Pendikspor arasında oynanan maçın ilk yarısı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Pendikspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak az farkla kalenin yanından dışarı çıktı.

30. dakikada sol kanatta topla buluşan Thiam'ın arka direğe ortasına iyi hareketlenen Halil Akbunar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

32. dakikada Ferdi Kadıoğlu, sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Mustafa Sönmez, Candaş Elbil

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar Aziz, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Krunic, Fred, Cengiz Ünder, Mert Hakan Yandaş, Tadic, Dzeko

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Djiku, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Batshuayi, Zajc, Szymanski, Muhammet Zeki Dursun, Serdar Dursun, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Murat Akça, Welinton, Sequeira, Lusamba, N'diaye, Halil Akbunar, Gökcan Kaya, Thiam, Umut Nayir

Yedekler: Burak Öğür, Emre Taşdemir, Kappel, Çekiçi, Rassoul, Berkay Sülüngöz, Diaby, Erdem Özgenç, Eze, Erencan Yardımcı

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Halil Akbunar (dk. 30) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Mert Müldür, Oosterwolde, Dzeko, Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe), Erdem Canpolat, Halil Akbunar (Pendikspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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