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Fenerbahçe Parolapara, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: Develi Murat Kocatürk

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı

Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Muhammet Ertuğrul, Nikitin, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)

Fenerbahçe Parolapara: Kaan Gürbüz, Emre Savaş, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Caner Pekşen, Drazen, Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev, Mert Cuci, Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)

Setler: 25-20, 23-25, 20-25, 21-25

Süre: 117 dakika (28,29,29,31)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: AA / Spor

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