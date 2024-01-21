Fenerbahçe Parolapara, Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: Develi Murat Kocatürk
Hakemler: Yavuz Akdemir, Sema Kayıkçı
Develi Belediyespor: Kemal Kayhan, Igor, Cepeda, Muhammet Ertuğrul, Nikitin, Yasin Aydın (Mustafa Susam, Enes Ali Ay, Abdullah Çam, Rıfat Kantarcı, Egecan Avcıl, Metin Durmuş, Burak Çevik)
Fenerbahçe Parolapara: Kaan Gürbüz, Emre Savaş, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Murat Yenipazar, Ghaziani (Caner Pekşen, Drazen, Deniz Yılmaz, Hasan Sıkar, Penchev, Mert Cuci, Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin)
Setler: 25-20, 23-25, 20-25, 21-25
Süre: 117 dakika (28,29,29,31)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Parolapara, deplasmanda Develi Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.