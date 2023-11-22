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Fenerbahçe Parolapara CEV Cup'ta mağlup oldu

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Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup Son 16 Turu ilk maçında Hypo Tirol Innsbruck'a 3-2 mağlup oldu. Rövanş maçı ise 29 Kasım'da oynanacak.

SALON: Universitatssporthalle Innsbruck

HAKEMLER: Bartlomiej Adamczyk, Raquel Portela

HYPO TIROL INNSBRUCK: Weber, Jovanovic, Mcintosh (L), Nath, Grabmüller, Branch, Varblane, Jeschko, Örley, Kronthaler, Salsi, Etlinger

FENERBAHÇE PAROLAPARA: Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hasan Yeşilbudak (L), Vahit Emre Savaş, Luburic, Kooy, Yiğit Gülmezoğlu, Penchev, Murat Yenipazar, Caner Dengin (L), Jelveh Ghaziani

SETLER: 25-23, 15-25, 25-20, 23-25, 21-19

SÜRE: 124 dakika (25', 22', 24', 28', 25')

Fenerbahçe Parolapara Erkek Voleybol Takımı, CEV Cup Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Avusturya temsilcisi Hypo Tirol Innsbruck'a 3-2 mağlup oldu. Serinin rövanş karşılaşması 29 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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